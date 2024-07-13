فيديو.. إصابة دونالد إثر "محاولة اغتيال" في بنسلفانيا

شفق نيوز/ أصيب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد سماع إطلاق نار أثناء إلقائه الكلمة، في وقت ذكرت انباء عن محاولة اغتيال.

وأظهر مقطع مصور لحظة سماع إطلاق الرصاص خلال كلمة ترامب، حيث هرع الحراس إلى حمايته قبل أن يخرجوه من المكان.

وقد ظهرت آثار مايعتقد أنها دماء على وجه ترامب فيما كان الطاقم الأمني يؤمن مغادرته.