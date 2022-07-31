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فيديو.. صومعة بيروت تنهار مجددا عشية الذكرى السنوية الثانية للانفجار الضخم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-31T15:16:47+0000
فيديو.. صومعة بيروت تنهار مجددا عشية الذكرى السنوية الثانية للانفجار الضخم

شفق نيوز/ انهار مساء الأحد، بعد حريق استمر لأسابيع، جزء من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت التي دمرت جزئيا بانفجار عام 2020.

وانهار الجزء عشية الذكرى السنوية الثانية لانفجار الضخم الذي وقع في المرفأ وتسبب في خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وأظهرت لقطات لحظات سقوط الجزء الشمالي من الصوامع قبل أن تغطي كتلة هائلة من الغبار المكان.

وأفادت وسائل إعلام بأن الغبار الناجم عن الانفجار لم ينتشر على مساحات بعيدة، فيما لا تزال النيران مشتعلة في الداخل حيث تتصاعد أعمدة الدخان من هناك.

وجاء هذا الانهيار بعد حريق شب في الصوامع منذ 3 أسابيع وعجزت السلطات عن إخماده حتى الآن.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت الصوامع في الميلان خاصة في الجهة الشمالية، وسط توقعات بانهيار أجزاء منها وهو ما حدث اليوم.

جدير بالذكر أن السلطات اللبنانية أطلقت الأربعاء تحذيرا من "خطر سقوط" الجزء الشمالي المتصدع من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بعد اندلاع النيران فيه.

وكانت صوامع المرفأ شاهدة على الانفجار المدمر الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأودى بحياة نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 شخص.

 

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