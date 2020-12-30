فيديو+ صور.. فلسطينيون يشوهون ويمزقون صور قاسم سليماني في غزة

شفق نيوز/ مزق فلسطينيون من سكان قطاع غزة صورة قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، التي علقت في أحد ميادين القطاع بالتزامن مع قرب ذكرى اغتياله.

وقام الفلسطينيون الغاضبون بشطب كلمة ”الشهيد“ من كلمة مدونة على اللافتة، وتشويه صورة الجنرال الإيراني الراحل.

واعتبر الشبان الغاضبون أن تعليق صورة سليماني في غزة نوع من أنواع النفاق السياسي والتملق، مطالبين الفصائل الفلسطينية بالنظر إلى معاناة سكان القطاع في ظل الحصار المفروض عليه. بحسب شبكة إرم.

https://twitter.com/kareem_jouda/status/1344348223683653633