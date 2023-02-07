فيديو.. خبير الزلازل الهولندي يعود بتحذير جديد

شفق نيوز/ بعد أن فاجأ الجميع بتوقعه عن وقوع زلزال تركيا- سوريا المدمر، عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربتس للتحذير من هزات ارتدادية قوية قد تحدث خلال الأيام المقبلة وصولا إلى زلزال كبير تتجاوز شدته الستة درجات على مقياس ريختر.

وقال في مقطع فيديوي، "تتسبب الهندسة القمرية في بعض النشاط الزلزالي القوي في الأيام المقبلة، خاصة حوالي 8 فبراير، على الأرجح في نطاق M6 درجات على مقياس ريختر). كما هناك احتمال ضئيل لحدث زلزالي أكبر".

وأضاف أن الهزات الارتدادية في وسط تركيا ستستمر ويمكن أن تصل إلى شدة من خمسة إلى 6 درجات على مقياس ريختر.

وسقط آلاف الضحايا من قتلى وجرحى خلال زلزال بلغت شدته 7.8 درجة، هز تركيا وسوريا أمس الاثنين، محدثاً دماراً هائلاً.