فيديو.. ترامب في ريعان الشباب بآراء مختلفة عن الرئاسة

شفق نيوز/ ينافس الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب على تولي فترة رئاسية أخرى في الانتخابات الأمريكية المقبلة المقررة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن ترامب في ريعان شبابه كانت لديه رؤية مختلفة بشأن الترشح للرئاسة.

فخلال لقاء إعلامي عام 1980 عندما كان ترامب في الرابعة والثلاثين من عمره قال في حوار مع مذيعة شبكة إن بي سي، رونا باريت، إنه لا يرغب في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، وإنما تكريس حياته لخدمة البلاد.

وأضاف الرئيس الأسبق أن الكثير من الأشخاص الذين يديرون شركات كبرى يهربون من المناصب السياسية، معتبرا أن "في الانتخابات قد نجد فيها أشخاصا لهم رؤية سياسية جيدة لإدارة البلاد لكنهم لا يحظون بالقبول بين الناس، في حين أن أشخاصا آخرين أقل كفاءة لكن ابتسامتهم الجيدة تمنحهم القبول"، بحسب تعبيره. واعتبر ترامب أن آراءه السياسية "الحادة" قد لا تروق للناخبين.

