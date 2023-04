فيديو.. انهيار موقف سيارات متعدد الطوابق في نيويورك

شفق نيوز/ انهار موقف للسيارات من خمسة طوابق في مانهاتن السفلى، في نيويورك ليلة أمس الثلاثاء.

وقالت خدمات الطوارئ إن عدة أشخاص أصيبوا. قد يكون بعض الضحايا محاصرين في المبنى المنهار.

ووقع الانهيار فى شارع آن بالقرب من شارع ناسو بوسط مدينة نيويورك في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

New York City rescue workers arrive on Ann Street minutes after garage collapse in Lower Manhattan. #NewYorkCity pic.twitter.com/ArYpG1eEAR