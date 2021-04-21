فيديو.. انفجار قوي يهز وسط إسرائيل

شفق نيوز/ هز انفجار قوي يوم الثلاثاء منطقة في إسرائيل دون أن يتضح سبب الواقعة رغم انتشار مقطع فيديو يوثقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن الانفجار وقع في مصنع عسكري حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

ووقع الانفجار أثناء تجربة روتينية في مصنع تومر للأسلحة المتطورة، الذي يطور محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ.

انفجار غامض منذ قليل شمالي اسرائيل pic.twitter.com/Z8ifNZAyij — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 20, 2021

ونقلت الصحيفة عن سكان محليين أنهم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة دخان تتصاعد، وقام البعض بتصويرها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين قد يكونون قللوا من تقدير الأضرار الجانبية للاختبار، الذي أدى إلى الانفجار.

وتقع مكاتب تومر في وسط إسرائيل، وعلى مقربة من المناطق السكنية. وتصنع الشركة صواريخ يستخدمها الجيش الإسرائيلي وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى. وهي الشركة المصنعة لنظام الصواريخ الباليستية Arrow 4.