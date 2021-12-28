فيديو.. امرأة تضرب رجل دين وتدهس على عمامته في إيران

شفق نيوز/ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، بحادثة مشادة بين رجل دين وامرأة بسبب اعتراضه على طريقة لبسها للحجاب.

وجرت الحادثة كما أظهرت مقاطع الفيديو في مدينة قم معقل الحوزة الدينية في إيران.

وكما بدا في المقطع المصور، أن رجل الدين ضرب المرأة بعصاه على رأسها، بعدما أبدى اعتراضه على طريقة لبسها للحجاب، سرعان ما ردت عليه المرأة بالضرب واسقطت عمامته ثم دهست عليها أثناء هروبه أمام المارة.

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1475446880272359436

ويجبر النظام الإسلامي في إيران، النساء على ارتداء الحجاب، وبحسب منظمات حقوقية فإن أغلبية الإيرانيات يرتدونه خوفًا من العقاب القانوني.

وفقا للقانون الإيراني أنه تتم معاقبة النساء 74 جلدة إذا خرجت المرأة في مكان عام بدون ارتداء الحجاب، كما تم إنشاء لجان أمنية تسمى بشرطة الأخلاق لمراقبة النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب والقبض عليهن.