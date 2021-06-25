فيديو.. المرشد الإيراني يتلقى لقاح كورونا المصنع محليا

شفق نيوز/ تلقى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "إيران بركت" المضاد لكورونا والمصنع محليا.

ونشر التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للمرشد وهو يتلقى اللقاح في مقر إقامته بطهران بحضور وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي.

https://twitter.com/khamenei_ir/status/1408349424535969792

وبعد تلقيه الجرعة الأولى شكر المرشد "كل من وظفوا جهودهم ومعرفتهم وخبراتهم العلمية والعملية كي تتمكن البلاد من صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وأضاف خامنئي: " لقد تم حثي على استخدام اللقاح لبعض الوقت، أولا، لم أرغب في استخدام اللقاح غير الإيراني، وقلت إننا ننتظر إنتاج اللقاح في بلدنا بإذن الله لتلقي لقاحنا الخاص، فلنعتز بهذا التكريم الوطني بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأعلن مدير أبحاث لقاح "بركت"، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

هذا وحظر المرشد علي خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران.