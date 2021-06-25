سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. المرشد الإيراني يتلقى لقاح كورونا المصنع محليا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-25T09:39:43+0000
فيديو.. المرشد الإيراني يتلقى لقاح كورونا المصنع محليا

شفق نيوز/ تلقى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح "إيران بركت" المضاد لكورونا والمصنع محليا.

ونشر التلفزيون الإيراني مقطع فيديو للمرشد وهو يتلقى اللقاح في مقر إقامته بطهران بحضور وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي.

https://twitter.com/khamenei_ir/status/1408349424535969792

وبعد تلقيه الجرعة الأولى شكر المرشد "كل من وظفوا جهودهم ومعرفتهم وخبراتهم العلمية والعملية كي تتمكن البلاد من صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وأضاف خامنئي: " لقد تم حثي على استخدام اللقاح لبعض الوقت، أولا، لم أرغب في استخدام اللقاح غير الإيراني، وقلت إننا ننتظر إنتاج اللقاح في بلدنا بإذن الله لتلقي لقاحنا الخاص، فلنعتز بهذا التكريم الوطني بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأعلن مدير أبحاث لقاح "بركت"، حسن جليلي، نهاية الشهر الماضي، أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

هذا وحظر المرشد علي خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران.

 

related

الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن "جواز سفر التطعيم"

Date: 2021-04-06 18:53:12
الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن "جواز سفر التطعيم"

خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا بشأن إحياء الاتفاق النووي

Date: 2021-06-04 09:18:10
خامنئي: إيران تريد أفعالا لا وعودا بشأن إحياء الاتفاق النووي

"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

Date: 2020-11-19 18:41:27
"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

مستشار خامنئي العسكري: أي عدوان أمريكي سيواجه من المتوسط حتى المحيط الهندي

Date: 2019-09-20 12:04:40
مستشار خامنئي العسكري: أي عدوان أمريكي سيواجه من المتوسط حتى المحيط الهندي

الصحة الروسية: اللقاح الأولي ضد كورونا للأطباء وكبار السن

Date: 2020-08-07 10:04:07
الصحة الروسية: اللقاح الأولي ضد كورونا للأطباء وكبار السن

إيران تبدأ التطعيم بلقاح روسي ضد فيروس كورونا

Date: 2021-02-09 08:45:43
إيران تبدأ التطعيم بلقاح روسي ضد فيروس كورونا

خامنئي عن حادثة بيروت: سيفتخر بها اللبنانيون

Date: 2020-08-05 17:47:18
خامنئي عن حادثة بيروت: سيفتخر بها اللبنانيون

"لسنا فاعلي خير".. "فايزر" تهدد إسرائيل بشأن لقاح كورونا: سددوا ما عليكم

Date: 2021-04-10 11:13:01
"لسنا فاعلي خير".. "فايزر" تهدد إسرائيل بشأن لقاح كورونا: سددوا ما عليكم