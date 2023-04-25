فيديو .. القوات الإسرائيلية تعتقل شابة تركية بالأقصى

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت صباحا فتاة تركية بسبب وجودها في محيط باب الرحمة عند المسجد الأقصى واقتادتها إلى جهة باب الأسباط.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال لاحقت شابة تركية خلال وجودها في الأقصى وهي تقرأ آيات من القرآن الكريم، ثم قامت باعتقالها واقتيادها إلى مركز شرطة باب الأسباط".

ونشرت وسائل الإعلام تلك مقطع فيديو يظهر اقتياد الفتاة التركية من قبل العناصر الإسرائيلية.