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فيديو.. البنتاغون توثق مركبة طائرة غريبة تحلق في السماء

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-15T10:47:58+0000
فيديو.. البنتاغون توثق مركبة طائرة غريبة تحلق في السماء

شفق نيوز/ نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مقطع فيديو يوثق رصد "جسم غريب" يحلق في السماء، قبل أن يختفي في مياه المحيط.

وذكرت الدفاع الأميركية أن كاميرات سفينة "يو إس إس أوماها" رصدت في تموز 2019، جسما دائرياً غامضاً مجهول الهوية، يحلق في السماء، بحسب ما نقلته قناة فوكس نيوز.

ويظهر في فيديو مصور بالأبيض والأسود، الجسم الغريب وهو يحوم للحظة قبل أن يسقط في الماء ويختفي عن الأنظار. وقال ضابط استخبارات سابق في البنتاغون، لويس إليزوندو، إن الأجسام الغريبة تستطيع السفر بحرية في الفضاء والماء والجو.

وقال مصدر في البحرية الأميركية، إنه تم التقاط الفيديو بهاتف خلوي من داخل مركز معلومات القتال بالسفينة، وهو موقع سري على السفينة لا يُسمح فيه باستخدام الهواتف.

وتم رصد الجسم الغريب أثناء قيام السفن الحربية بمناورات عسكرية على بعد حوالي 100 ميل من الساحل خارج نطاق طيران الطائرات التجارية المسيرة.

https://twitter.com/northexpedition/status/1393476026785845250

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