صور وفيديو.. اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري في البلاد

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الاحد، باعتقال رئيس غينيا ألفا كوندي من قبل قوات خاصة بالجيش، عقب انقلاب عسكري.

وقالت القوات الخاصة في غينيا إنها اعتقلت الرئيس ألفا كوندي وقامت بحل مؤسسات الدولة، فيما أعلنت وزارة الدفاع صد الهجوم على مقر الرئاسة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في غينيا ووسائل إعلام محلية مقاطع فيديو وصور قيل إنها من لحظة اعتقال الرئيس كوندي، فيما لم يتسن التأكد من الفيديو بشكل مستقل.

بدورها أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، بأن شخصاً عسكرياً أعلن على التلفزيون الوطني الرسمي القبض على رئيس ‎غينيا "ألفا كوندي".

وأفادت وسائل إعلام عربية وأجنبية، في وقت سابق اليوم الأحد، بأن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها العاصمة الغينية كوناري تأتي على خلفية محاولة انقلاب عسكري هناك.

ونقل موقع Guineenews عن مصادر غينية، قولها إن "العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد".

وذكرت مجلة Jeune Afrique أن محاولة الانقلاب يقودها "عناصر في وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش"، مشيرة إلى أن "المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف".

واعتقلت السلطات الغينية، بوقت سابق من الأحد، 25 عسكريا متورطا في محاولة الانقلاب، فيما أكد موقع Guinee News سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة وضواحيها.