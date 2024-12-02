فيدان: محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي "خطأ" ولا نريد للحرب أن تتصاعد

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الإثنين، إن بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف فيدان أنه "من الخطأ في هذه المرحلة محاولة تفسير الأحداث في سوريا بوجود تدخل خارجي".

وذكر أن "التطورات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة الشرعية".وتابع وزير الخارجية التركي: "لا نريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر".

وتشهد الساحة السورية صراعاً كبيراً بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام الحكومية المدعومة من روسيا، حيث سيطرت قوات المعارضة على حلب بالكامل فيما تخوض معارك مع الجيش السوري في ريف حماة.