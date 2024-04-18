"فيتو" أميركي يُفشل طلباً لإقامة دولة فلسطين

شفق نيوز/ استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة، حق النقض لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقبل هذه الجلسة، أكدت الولايات المتحدة معارضتها لهذا المشروع، كما قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، الخميس، إن "رأي الولايات المتحدة يظل أن أسرع مسار صوب إقامة دولة للشعب الفلسطيني، هو عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين".

وأضاف المسؤول: "لطالما أوضحنا أن التحرّكات السابقة لأوانها في نيويورك، وإن كانت انطلاقاً من أفضل النوايا، لن تحقق دولة للشعب الفلسطيني".

ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

ويحظى الفلسطينيون في الوقت الراهن بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، كانت أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012..

وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن: "التصعيد الحديث يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل، وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".

وأضاف: "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات، والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".