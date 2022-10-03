فوكوياما يتوقع "انهيارا روسيا" في الأيام المقبلة

شفق نيوز/ تنبأ فرانسيس فوكوياما، مؤلف كتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"، اليوم الإثنين، بـ"انهيار روسي كبير" خلال الأيام المقبلة.

وفي تغريدة موجزة قال فوكوياما: "انهيار روسي أكبر بكثير سيتجلى خلال الأيام المقبلة".

https://twitter.com/FukuyamaFrancis/status/1576814074750726144

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، توقع فوكوياما، في مقال نشره موقع "Journal of democracy" أن تفوز أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أن الحرب بلغت "الآن في شهرها السابع، منعطفا حاسما سيحدد مسار الديمقراطية العالمية".

وفي الأسابيع الماضية، تكبدت روسيا خسائر جسيمة، بعد أن اضطرت قواتها إلى الانسحاب من أراض أوكرانية، كانت آخرها ليمان.

والسبت اﻷول من تشرين الاول الجاري، دخل الجيش الأوكراني بلدة ليمان الاستراتيجيّة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، التي أثار ضمُّها في اليوم السابق من جانب موسكو عاصفة إدانات دوليّة ورفضًا من كييف المصمّمة على استعادة أراضيها.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن جيشه سيستعيد "الأسبوع المقبل" مدنا أخرى في منطقة دونيتسك، التي أعلنت روسيا ضمها رسميا، الجمعة الماضية.