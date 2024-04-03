"فوكس نيوز": هجوم وشيك قد ينفذه داعش على أمريكا أو أوروبا خلال ستة أشهر

شفق نيوز/ حذر تقرير بثته محطة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية، من هجوم وشيك قد ينفذه تنظيم "داعش" على الولايات المتحدة أو أوروبا في غضون ستة أشهر "دون إنذار".

وأشارت "فوكس نيوز"، في تقريرها إلى أن انسحاب بايدن الذي وصفته بـ" المخزي" من أفغانستان قد ترك فراغًا في السلطة لعودة داعش وتهديد الولايات المتحدة.

ويقول التقرير، أنه قد مر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أعلن بايدن عن خططه لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون قيد أو شرط، لافتا إلى أن الرئيس باراك أوباما قد أعلن في عام 2011، نهاية مماثلة للجهود الحربية الامريكية في العراق بسحب القوات.

لكن "الجهاديين المتطرفين" يحبون فراغ السلطة، بحسب التقرير، الذي رأى أن "ما تلا ذلك هو نمط مماثل لما نشهده الآن في أفغانستان، حيث نجد بلادنا نفسها في مواجهة تهديد مماثل تقريبًا الذي واجهناه من داعش في عام 2014.

وتابع تقرير فوكس نيوز، أنه في غضون ثلاث سنوات، ملأ تنظيم الدولة في العراق وسوريا (داعش) فراغ السلطة الذي خلفته الولايات المتحدة وأنشأ خلافة بحجم ولاية إنديانا لترويع المنطقة وإلهام الهجمات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وذكّر التقرير بحادثة وقعت في العام 2015، حيث قتل متطرفان "إسلاميان" 14 شخصًا في سان بيرنادينو بولاية كاليفورنيا، وأشاد تنظيم داعش بذلك الهجوم.

وبعد ستة أشهر، بحسب التقرير، قتل إرهابي أعلن الولاء لتنظيم داعش 49 شخصًا في هجوم على ملهى Pulse الليلي في أورلاندو، موضحا "لقد شهدنا موجة من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا".

وجاء في التقرير أيضا "الآن يتم تصدير هجمات وخطط إرهابية مماثلة من داعش-خراسان في أفغانستان لتنفيذها ضد الغرب".

وبحسب التقرير، فإنه "في مارس/ آذار اعتقل مسؤولون ألمان أفغانيين مرتبطين بتنظيم داعش-خراسان بتهمة التخطيط لهجوم ضد البرلمان السويدي، وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتقل المسؤولون النمساويون ثلاثة إرهابيين لهم علاقات بتنظيم داعش-خراسان بتهمة التخطيط لشن هجمات على مواقع مسيحية خلال عشية عيد الميلاد".

ورأى التقرير الأمريكي، أن "ما يحدث في أفغانستان لا يبقى في أفغانستان، وهذا هو الدرس الذي كان ينبغي أن يبقى معنا بعد هجمات 11 سبتمبر، وكان ينبغي لبايدن أن يتعلم ذلك من افتقار رئيسه السابق إلى التخطيط لمكافحة الإرهاب بعد الانسحاب من العراق".

وتابع، "لا يمكننا أن نثق في قدرة طالبان على الحد من صعود تنظيم داعش-خراسان في أفغانستان. وفي العام الماضي فقط، أودى الإرهابيون بحياة أكثر من 1500 شخص في باكستان المجاورة من خلال هجمات مختلفة، ولا تزال المنطقة غير مستقرة على نحو متزايد".

وحذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا مؤخرًا المشرعين من أن داعش قد ينفذ هجومًا على الولايات المتحدة أو أوروبا في غضون ستة أشهر "بدون إنذار يذكر" وفق تقرير فوكس نيوز.

ويقول التقرير، إنه منذ أن تولى بايدن منصبه، تم القبض على أكثر من 300 مهاجر غير شرعي مدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين لمكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء محاولتهم عبور حدودنا الجنوبية. وتم العثور على أقل من 20 منهم في عهد رئاسة دونالد ترامب، وهذا فرق مذهل.

وأشار إلى أن رفض إدارة بايدن أخذ أمن حدودنا على محمل الجد يجعلنا عرضة بشكل متزايد لهجوم إرهابي، وليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به لوقف تصدير الإرهاب إلى خارج أفغانستان.

وعلى النقيض من العراق حيث يمكننا نشر أصول من قواعد قريبة في الشرق الأوسط لمواجهة داعش، ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به لمعالجة التهديد المتزايد في أفغانستان، رغم قدراتنا على استخدام الطائرات دون طيار، بحسب التقرير.

ورأى أنه لا يزال هناك مقاتلون أفغان من أجل الحرية كانوا حلفاء موثوقين خلال جهودنا لمكافحة التمرد وليسوا أصدقاء لداعش أو طالبان. وربما يمكن توفيرها من خلال قنوات متطورة. ومن المؤكد أن المزيد من الأصول في آسيا، وليس أوروبا، من شأنه أن يساعد.

واعتبر أن دونالد ترامب عندما أصبح رئيسًا، تعامل بسرعة مع تهديد داعش وتم تدمير الخلافة تحت قيادته، وسوف يتطلب الأمر منهجا واضحا في التعامل مع التطرف الإسلامي الراديكالي والتزامًا حقيقيًا بتأمين الحدود لحل هذه المشكلة.

ولفت إلى أن رفض بايدن المستمر للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها لم يؤد إلا إلى تشجيع الإرهاب العالمي ــ وبفضل أيديولوجية الحدود المفتوحة التي يتبناها، أصبحنا الآن أقل أمانا في الداخل.

المصدر: فوكس نيوز - RT