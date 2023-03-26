فوضى تعم اسرائيل

شفق نيوز/ خرج عشرات الآلاف للشوارع في أنحاء متفرقة من إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي طالب أمس بوقف تشريع التعديلات القانونية المثيرة للجدل.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء. وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون.

وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس.

وذكرت مصادر إن عدد المشاركين في التظاهرات بلغ 35 ألفا، ولاحقا قام المنظاهرون بإشعال نيران على أطراف الشارع، وتواجدت قوات كبيرة من الشرطة في المكان.

في الوقت نفسه تظاهرت حشود كبيرة في القدس، فيما حاصر الآلاف منزل رئيس الحكومة نتنياهو في شارع غزة في القدس.

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينت، إن بلاده تواجه أكبر خطر منذ حرب 1967