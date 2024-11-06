فوز أول متحولة جنسيا بعضوية الكونغرس الأمريكي

شفق نيوز/ فازت سارة ماكبرايد عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي، لتصبح أول عضو متحول جنسيًا بشكل علني في مجلس النواب.

ووفقًا لتوقعات وكالة أسوشيتد برس، وبعد فرز ما يقرب من ثلاثة أرباع الأصوات، حققت ماكبرايد تقدمًا كبيرًا على الجمهوري جون والين الثالث، وهو ضابط سابق في شرطة ولاية ديلاوير.

وفازت ماكبرايد، 34 عاما، بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ديلاوير.

وكان والين، 70 عامًا، غير المعروف نسبيًا، قد قام بحملة تهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية وخفض الديون الفيدرالية.