فنلندا تعلن الانضمام إلى "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين

شفق نيوز- هلسنكي

أعلنت الحكومة الفنلندية، يوم الجمعة، الانضمام إلى "إعلان نيويورك" الفرنسي السعودي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

ويعد الإعلان ثمرة لمؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي استضافته السعودية وفرنسا حول الصراع المستمر منذ عقود، وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.

وقالت وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونن، إن "العملية التي تقودها فرنسا والسعودية هي أهم جهد دولي منذ سنوات لتهيئة الظروف لحل الدولتين".

وتتمثل الخطوة الأولى التي حددها الإعلان في إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة.

وعلى عكس دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا والنرويج، لم تعترف فنلندا بفلسطين كدولة، كما أن الحكومة الائتلافية الفنلندية منقسمة داخليا حول الاعتراف الرسمي.

ويأتي هذا الإعلان من جانب فنلندا بعد أيام من إعلان بلجيكي مماثل، حيث أعلنت بروكسل أنها ستنضم إلى المعترفين بفلسطين.

يشار إلى أنه في نهاية تموز/ يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تعقد من 9 حتى 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.