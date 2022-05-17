سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فنلندا تحت راية الناتو بموافقة البرلمان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-17T13:42:03+0000
فنلندا تحت راية الناتو بموافقة البرلمان

شفق نيوز/ قرر البرلمان الفنلندي يوم الثلاثاء، الموافقة على انضمام البلاد لحلف الناتو.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في فنلندا؛ أن البرلمان صوت على مقترح انضمام فنلندا للناتو.

واضاف ان المؤيدين للمقترح 188 صوتا مقابل 8 أصوات رافضة للانضمام.

وأعلنت هلسنكي رسميا، يوم الأحد، ترشحها للانضمام إلى الناتو، قبل ساعات من اتخاذ السويد قرارا بالخطوة نفسها بهدف تقديم طلب مشترك للبلدين.

ودفعت العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا، إلى تغير تاريخي في موقف فنلندا بشأن الانضمام لحلف "الناتو"، بعدما بقيت محايدة خلال الحرب الباردة، في مقابل تأكيدات من موسكو بأن القوات السوفياتية لن تغزو أراضيها.

related

فنلندا تقرر رسمياً تقديم طلب للانضمام إلى الناتو

Date: 2022-05-15 13:30:09
فنلندا تقرر رسمياً تقديم طلب للانضمام إلى الناتو

بعد ساعات من إعلان فنلندا.. السويد تقرر الانضمام لحلف الناتو

Date: 2022-05-16 14:05:06
بعد ساعات من إعلان فنلندا.. السويد تقرر الانضمام لحلف الناتو

بايدن يناقش مع جونسون جهود تعزيز القدرات الدفاعية في الجناح الشرقي للناتو

Date: 2022-02-15 05:09:24
بايدن يناقش مع جونسون جهود تعزيز القدرات الدفاعية في الجناح الشرقي للناتو

الولايات المتحدة تكشف عن استراتيجية جديدة لـ"الناتو": هذا ما يخص روسيا

Date: 2022-05-15 15:49:08
الولايات المتحدة تكشف عن استراتيجية جديدة لـ"الناتو": هذا ما يخص روسيا

روسيا عن انتشار الناتو في البحر الأسود: يهدد في المكان الخطأ

Date: 2021-03-26 10:39:33
روسيا عن انتشار الناتو في البحر الأسود: يهدد في المكان الخطأ

روسيا تحذر من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في منطقة القطب الشمالي

Date: 2022-04-17 11:49:53
روسيا تحذر من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في منطقة القطب الشمالي

إعلام بريطاني يتحدث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة.. هذه أطرافها

Date: 2021-07-10 05:40:40
إعلام بريطاني يتحدث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة.. هذه أطرافها

فنلندا والسويد تستعدان للانضمام لحلف الناتو

Date: 2022-04-11 05:19:04
فنلندا والسويد تستعدان للانضمام لحلف الناتو