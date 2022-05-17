فنلندا تحت راية الناتو بموافقة البرلمان

شفق نيوز/ قرر البرلمان الفنلندي يوم الثلاثاء، الموافقة على انضمام البلاد لحلف الناتو.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز في فنلندا؛ أن البرلمان صوت على مقترح انضمام فنلندا للناتو.

واضاف ان المؤيدين للمقترح 188 صوتا مقابل 8 أصوات رافضة للانضمام.

وأعلنت هلسنكي رسميا، يوم الأحد، ترشحها للانضمام إلى الناتو، قبل ساعات من اتخاذ السويد قرارا بالخطوة نفسها بهدف تقديم طلب مشترك للبلدين.

ودفعت العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا، إلى تغير تاريخي في موقف فنلندا بشأن الانضمام لحلف "الناتو"، بعدما بقيت محايدة خلال الحرب الباردة، في مقابل تأكيدات من موسكو بأن القوات السوفياتية لن تغزو أراضيها.