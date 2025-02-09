فنزويلا.. إنقاذ 123 امرأة وفتاة من الاستغلال الجنسي

شفق نيوز/ أعلنت شرطة البيرو، أنها أنقذت 123 امرأة وفتاة تعرضن للاستغلال الجنسي على يد عصابة فنزويلية نافذة.

وقد شارك مئات عناصر الشرطة في المداهمة التي جرت ليلة الجمعة في العاصمة البيروفية ليما، وتم خلالها اعتقال 23 من أعضاء العصابة المفترضين.

وقالت الشرطة إن عناصرها أنقذوا 123 شخصا بينهم ثلاث قاصرات، بينما قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الأشخاص كانوا جميعا من النساء والفتيات.

وينتمي العناصر المعتقلون إلى "لوس إيخوس دي ديوس" Los Hijos de Dios، وهو فصيل من أكبر عصابة في فنزويلا، "ترين دي أراغوا" Tren de Aragua، والتي تنشط في بيرو منذ عام 2021.

في كانون الثاني/يناير 2024، أنقذت شرطة البيرو 40 فتاة تعرضن للاستغلال الجنسي على شبكات التواصل الاجتماعي من المنظمة الإجرامية نفسها.

وقد أُنشئت عصابة "ترين دي أراغوا" في عام 2014 في ولاية أراغوا الفنزويلية، لكنها باتت موجودة في الكثير من دول أميركا الجنوبية، بينها كولومبيا وبيرو وتشيلي.

في العام الماضي، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل جماعي، واتهمهم بالضلوع في جرائم عنيفة، وشبّههم في كثير من الأحيان بـ"الحيوانات" و"الوحوش".

ووجّه ترامب انتقادات خصوصا إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، وفي أول يوم له في منصبه في العشرين من كانون الثاني/يناير، أعلن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع أنشطة العصابة المفترضة في الولايات المتحدة.

والأربعاء، قالت واشنطن إن عشرة أعضاء من عصابة "ترين دي أراغوا" رُحّلوا إلى سجن خليج غوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة في كوبا.