فنزويلا تصدر أول شحنة غاز مسال في تاريخها

شفق نيوز- كاركاس

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، يوم الاثنين، أن بلادها أرسلت أول شحنة من غاز النفط المسال إلى الخارج في تاريخ الجمهورية.

وكتبت رودريغيز عبر تطبيق "تليغرام": "أفتخر بمشاركة هذه اللحظة فقد غادرت السفينة كريسوبيغي ليدي فنزويلا محملة بأول شحنة من غاز النفط المسال، ونحتفل مع الطبقة العاملة بهذا الإنجاز التاريخي بتصدير أول جزيء غاز من البلاد، وهذا إنجاز من أجل رفاه الشعب الفنزويلي"، مرفقة مقطع فيديو لناقلة الغاز.

وسابقا، دأبت فنزويلا بتوجيه كامل إنتاجها من غاز النفط المسال إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المحلي بالكامل دون وجود فائض للتصدير، وفي كانون الثاني/يناير من العام الحالي، أعلنت حكومة الجمهورية عن توقيع عقد لتصدير الغاز دون الكشف عن هوية المشتري.

وشنت الولايات المتحدة، في 3 كانون الثاني/يناير الجاري، هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها اعتقال رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وقالت السلطات الأميركية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة.

وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.

وبعد العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي 5 كانون الثاني/يناير، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تضامن موسكو مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.