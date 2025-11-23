فنزويلا تحذر من إصرار واشنطن على فرض سياسة القوة

شفق نيوز-كاراكاس

جدّدت فنزويلا، يوم الأحد، إدانتها نشر الولايات المتحدة قوات في منطقة الكاريبي، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل استمرارا لسياسة فرض القوة.

وحذّر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز من أن "واشنطن تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها وجعل نصف الكرة الغربي مستعبدا وخاضعًا لمصالحها الإمبريالية وقال: "العودة إلى العبودية مستحيل بالنسبة إلينا".

وتستعد الولايات المتحدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغط على فنزويلا خلال الأيام المقبلة، تشمل عمليات سرية بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في الإدارة الأميركية أنه "لم يتضح بعد متى قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مثل هذه العمليات أو نطاقها، ولكن من المتوقع أن تبدأ "في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأميركي بيت هغسيث إن "الرئيس ترمب لا يعبث في مقاربته ملف فنزويلا، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في ظل تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو".

جدير بالذكر أن واشنطن أرسلت حاملة طائرات وسفنا حربية إلى منطقة الكاريبي في إطار "عملية لمكافحة المخدرات"، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا.