فنزويلا تتلقى 300 مليون دولار من عائدات بيع النفط

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، يوم الأربعاء، أن بلادها تلقت 300 مليون دولار من عائدات بيع النفط.

وقالت رودريغيز، في كلمة أثناء تواجدها بالمنطقة الاقتصادية التابعة لـ"الكومونة الاشتراكية باسم هوغو سالا"، إن "هذه الموارد ستُخصّص لتمويل دخول العاملين وحماية قدرتهم الشرائية من التضخم والتقلبات السلبية في سوق الصرف".

وأضافت أن "الدفعة الأولى من الأموال ستُستخدم عبر سوق العملات في فنزويلا، بمشاركة النظام المصرفي الوطني والبنك المركزي للبلاد".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صرح أمس الثلاثاء، أنه "معجب بفنزويلا الآن، وأن كاراكاس تتعاون الآن مع واشنطن"، على حد قوله.

وقال ترامب للصحفيين: "أنا معجب بفنزويلا الآن، إنهم يتعاونون معنا بشكل جيد للغاية، لقد كان الأمر لطيفًا للغاية"، معربًا عن أمله في أن "تشارك السياسية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، في العمليات الجارية حاليًا في فنزويلا".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز، أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما أشاد الرئيس الأمريكي بالمحادثة، ووصفها بـ"الرائعة".

وفي الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري، شنّت الولايات المتحدة الأميركية غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وفي فنزويلا، نقلت المحكمة العليا في فنزويلا، مؤقتًا، مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميا كرئيسة بالنيابة أمام الجمعية الوطنية، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري.