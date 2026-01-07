فنزويلا تتفاوض مع أميركا لبيع نفطها

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت شركة النفط الفنزويلية العامة، يوم الأربعاء، عن التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية في شأن بيع النفط، بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وتصريح الرئيس دونالد ترمب بأن واشنطن ستدير تسويق الخام الفنزويلي.

وقالت الشركة، في بيان، إنه "نتفاوض حالياً مع الولايات المتحدة لبيع كميات من النفط في إطار العلاقات التجارية الموجودة بين البلدين"، مشيرة إلى أن "هذه العملية تتم وفق نماذج مماثلة لتلك المطبّقة مع شركات دولية مثل شيفرون، وتستند إلى تبادل تجاري محض، ينسجم مع معايير القانون والشفافية والفائدة المتبادلة".

وجددت الشركة التأكيد، على "التزامها بمواصلة بناء تحالفات تعزّز التنمية الوطنية لما فيه مصلحة الشعب الفنزويلي وتسهم في إرساء الاستقرار"، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إن واشنطن ستدير مبيعات النفط الفنزويلي "لفترة غير محددة"، في حين لم يصدر عن السلطات في كاراكاس أي رد فعل على هذه التصريحات.

يشار إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مثبتة في العالم تتجاوز 303 مليارات برميل، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكن إنتاجها لا يزال منخفضاً عند حوالي مليون برميل يومياً، بسبب عقود من عدم الاستثمار في البنية التحتية والعقوبات الأميركية.