فنزويلا.. انضمام 5600 جندي إضافي للجيش وسط توترات مع واشنطن

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت السلطات الفنزويلية، يوم السبت، انضمام 5600 جندي جديد إلى جيش البلاد الذي يعتبر أن الانتشار العسكري البحري للولايات المتحدة منذ آب/أغسطس في منطقة الكاريبي، بما في ذلك وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، يشكل "تهديداً".

انضمام الجنود إلى الجيش يأتي بعد دعوة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مراسم رسمية إلى تعزيز التجنيد العسكري وتوحيد الصفوف ضد "الإمبريالية"، رداً على المناورات العسكرية الأميركية.

وقال الكولونيل غابرييل أليخاندرو ريندون فيلتشيس، "لن نسمح بأي حال من الأحوال بغزو من جانب قوة إمبريالية".

من جهته، قال الجنرال خافيير خوسيه ماركانو تاباتا، إن أعداد المتطوّعين للانضمام إلى القوات المسلّحة "تسجّل ارتفاعاً كبيراً".

وقال خلال المراسم التي أقيمت في فويرتي تيونا، أكبر مجمّع عسكري فنزويلي، في كاراكاس، "في وقت تهدّد الإمبريالية وطننا وشعبنا، ينضم الشباب بالآلاف إلى القوات المسلحة الوطنية البوليفارية".

وتضم القوات المسلحة الفنزويلية نحو 200 ألف جندي إضافة إلى 200 ألف شرطي، وفق أرقام رسمية.

ومنذ آب/أغسطس الماضي، عزّزت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزعّم كارتيل للتهريب.

وتنفي كاراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطياتها النفطية.