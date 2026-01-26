فنزويلا..  اطلاق سراح 104 سجناء سياسيين

شفق نيوز-كراكاس

كشفت مجموعة حقوقية، يوم الاثنين، عن قيام الحكومة الفنزويلية باطلاق سراح ما لا يقل عن 100 سجين سياسي.

وقال رئيس منظمة "فوربينال" (المنتدى الجنائي)، ألفريدو روميرو، إن مجموعته تحققت من هويات 104 من المفرج عنهم، مبيناً أنه "سيكون من المثالي لو قامت الحكومة بنشر قوائم بأسماء المفرج عنهم".

وتقدر منظمة "فوربينال" وجود حوالي 800 سجين سياسي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وقد اعتقل العديد منهم خلال الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب نيكولاس مادورو المتنازع عليها العام 2024.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، ألقى الجيش الأميركي القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس في عملية في كراكاس، حيث ينتظر كلاهما الآن المحاكمة في نيويورك بتهم تهريب المخدرات وتهم أخرى.

وقبل العملية بفترة طويلة، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضغط على حكومة مادورو لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

ومع عمليات الإفراج الأخيرة، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم في أعقاب العملية الأمريكية إلى 240 شخصا على الأقل، وفقا لمنظمات مختلفة، بحسب وسائل إعلام.