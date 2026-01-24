فنزويلا.. احتجاجات حاشدة تطالب بالإفراج عن مادورو

شفق نيوز- كاراكاس

تظاهر آلاف من أنصار الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، الجمعة، مطالبين بالإفراج عنه بعد عملية عسكرية أمريكية أفضت إلى إلقاء القبض عليه في كراكاس في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وفي حين سعت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس سابقاً، إلى تقارب مع واشنطن، ما زالت الحكومة تطالب بعودة مادورو الذي حكم البلاد منذ العام 2013، بحسب وكالة "فرانس برس".

يذكر أن قوة خاصة أمريكية كانت اختطفت مادورو من قصره في كاراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة ليتم سجنه ومحاكمته بتهمة تجارة المخدرات وقتل الأمريكيين.

واحتشد الآلاف، بينهم نساء، في ساحة "أولياري" وسط العاصمة كراكاس والشوارع المحيطة بها، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها: "نريد عودتهما"، في إشارة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس.