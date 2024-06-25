فندق ياباني يثير السلطات بعد طرده سائحا إسرائيليا

شفق نيوز/ وجه مسؤولون محليون في اليابان انتقادا لأحد الفنادق في مدينة كيوتو اليابانية قام بإلغاء حجز سائح إسرائيلي بسبب "جرائم حرب"، معتبرين ذلك مخالفًا للوائح.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن فندق"هوتيل ماتيريال" رفض حجزًا لعميل إسرائيلي، في يونيو/ حزيران الجاري، للاشتباه بصلته بالجيش الإسرائيلي الذي يواصل هجومه على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

واعتبرت بلدية كيوتو، في بيان، أن سبب عدم قبول الفندق لحجز عميلها الأجنبي "ليس سببًا مشروعًا لرفض الإقامة".

وأضاف البيان، أنه تم توجيه تحذير للفندق شفهيًا وخطيًا.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو خلال المؤتمر الصحفي، إن "رفض الإقامة على أساس الجنسية أمر غير مقبول".

وأضافت كاميكاوا: "نأمل أن يتمكن جميع الزوار القادمين إلى اليابان من المشاركة في الأنشطة المختلفة في البلاد وسط شعور بالأمان".

من جانبها اتهمت السفارة الإسرائيلية في طوكيو الفندق بـ"التمييز بشكلٍ واضح" عندما انتشر خبر الحادث المزعوم.