فلوريدا أول ولاية تنفذ قرار ترامب بتغيير اسم "خليج المكسيك"

شفق نيوز/ أصبحت ولاية فلوريدا الأمريكية، أول ولاية تنفذ القرار المثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يوم توليه منصبه، والذي دعا إلى إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "خليج أمريكا".

ووقَّع حاكم الولاية، رون دي سانتيس، قانونا يُغير الاسم الرسمي للخليج في الوثائق الحكومية الخاصة بالولاية.

وجاء في بيان نشرته حكومة فلوريدا أن "الحاكم وقَّع مشروعي القانون رقم 575 و549، اللذين يقرران اعتماد اسم "خليج أمريكا" بدلًا من "خليج المكسيك" في جميع الوثائق الرسمية التابعة للولاية".

وكانت شركة غوغل قد بدأت سابقا في استخدام الاسم الجديد ضمن خدمات الخرائط الخاصة بها، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة المكسيكية. فقد صرحت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، بأن "العالم كله يعرف هذا المعلم الجغرافي باسم خليج المكسيك، بغض النظر عن القرار الأمريكي".

كما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات قانونية ضد غوغل إذا استمرت في استخدام التسمية الجديدة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.

يُذكر أن القرار الأمريكي أثار جدلًا واسعًا، حيث يرى منتقدوه أنه يحمل دلالات سياسية تتعارض مع التسميات الجغرافية التاريخية المعترف بها دوليا.