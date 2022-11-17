فلسطين.. مصرع 21 شخصاً بحريق في غزة

شفق نيوز / أفادت وكالة "رويترز"، مساء الخميس، بمصرع 21 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين، نتيجة حريق كبير اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ونقلت "رويترز"، عن مصدر قوله إن "عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة".

في السياق، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني، وأظهرت صور عدة، تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير.

وحاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، وسط قلق بشأن من ظلوا عالقين داخل المبنى، وفيما لم يرد حتى لحظة إعداد الخبر، سبباً رسمياً لاندلاع الحريق في المبنى، أفادت تقارير صحفية بأنه ناجم عن تسرب للغاز.