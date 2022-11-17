سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فلسطين.. مصرع 21 شخصاً بحريق في غزة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-17T19:20:28+0000
فلسطين.. مصرع 21 شخصاً بحريق في غزة

شفق نيوز / أفادت وكالة "رويترز"، مساء الخميس، بمصرع 21 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين، نتيجة حريق كبير اندلع في مبنى سكني بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

ونقلت "رويترز"، عن مصدر قوله إن "عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة".

في السياق، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني، وأظهرت صور عدة، تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير.

وحاول الأهالي وطواقم الدفاع المدني إخماد الحريق، وسط قلق بشأن من ظلوا عالقين داخل المبنى، وفيما لم يرد حتى لحظة إعداد الخبر، سبباً رسمياً لاندلاع الحريق في المبنى، أفادت تقارير صحفية بأنه ناجم عن تسرب للغاز.

related

برعاية مصرية.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

Date: 2021-05-20 20:25:40
برعاية مصرية.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا بارزا بالجهاد الإسلامي في غزة واجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية

Date: 2022-08-05 13:39:01
الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا بارزا بالجهاد الإسلامي في غزة واجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية

أوامر لسكان منطقة ألمانية بمغادرة منازلهم فوراً

Date: 2022-06-19 17:58:30
أوامر لسكان منطقة ألمانية بمغادرة منازلهم فوراً

مقتل أبو عاقلة.. اسرائيل تطالب بالرصاصة القاتلة والسلطة الفلسطينية ترفض

Date: 2022-05-12 09:17:04
مقتل أبو عاقلة.. اسرائيل تطالب بالرصاصة القاتلة والسلطة الفلسطينية ترفض

خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

Date: 2021-05-18 19:10:39
خلال ساعات.. إطلاق 270 صاروخاً من غزة نحو إسرائيل

حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

Date: 2020-10-11 04:49:31
حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

إصابة 40 فلسطينياً أثناء صدامات مع الجيش الإسرائيلي

Date: 2021-09-10 13:26:55
إصابة 40 فلسطينياً أثناء صدامات مع الجيش الإسرائيلي

لبنان توقف عشرات المهاجرين غير الشرعيين

Date: 2019-09-18 14:01:17
لبنان توقف عشرات المهاجرين غير الشرعيين