"فلسطين أكشن" تتسبب باعتقال 890 متظاهراً في لندن

شفق نيوز- لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، اعتقال 890 شخصاً خلال تظاهرة نظمت أمس في العاصمة لندن احتجاجاً على حظر جماعة "فلسطين أكشن".

وبحسب شرطة العاصمة "ميتروبوليتان"، فإنه جرى اعتقال المتظاهرين خلال التظاهرة التي نظمت أمام مبنى البرلمان، وبينهم 857 متهماً يدعمون منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيما تم توقيف 33 آخرين بتهم جنائية مختلفة شملت الاعتداء على ضباط شرطة وارتكاب أعمال شغب.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، فإن التظاهرة التي نظمتها حملة "دافعوا عن هيئات المحلفين" شهدت مشاركة نحو 1500 شخص.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم أكشن من أجل فلسطين".

وبحسب شهود عيان، قد بدأت الشرطة في تنفيذ الاعتقالات خلال دقائق من بدء التظاهرة، حيث جلس عدد كبير من المتظاهرين على الأرض تعبيراً عن احتجاجهم السلمي.

من جهتها، قالت مساعدة نائب مفوض الشرطة، كلير سمارت، إن "عدداً من الضباط تعرضوا للركل واللكم والبصق، وألقيت عليهم مخلفات خلال محاولاتهم تفريق الحشود"، مؤكدة أن "هذه الإساءات غير مقبولة إطلاقاً وسيتم التعامل معها بصرامة".

وأعلنت الحكومة البريطانية، قبل شهرين تقريباً، حظر جماعة "فلسطين أكشن"، المتهمة بتنفيذ أعمال تخريب ضد شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي واعتبرت أن أنشطتها تشكل تهديداً للأمن العام.