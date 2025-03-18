فلسطين تدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لوقف العدوان الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم طلب إلى الأمانة العامة للجامعة لعقد دورة "غير عادية" لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني، أن ذلك جاء "على إثر استئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وتابع، أن "من المنتظر أن تبحث الدورة غير العادية لمجلس الجامعة التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واستأنفت إسرائيل قبل فجر اليوم الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة منهيةً بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين كانت قد بدأت في كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم إلى 412 شهيداً و500 مصاب".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "بدأت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48 ألفاً و572 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112 ألفاً و32 آخرين، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام".