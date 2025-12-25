فلسطيني الأصل يتولى رئاسة هندوراس

شفق نيوز- تيغوسيغالبا

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في هندوراس، اليوم الخميس، رسمياً انتخاب رجل الأعمال المحافظ، الفلسطيني الأصل، نصري عصفورة، مرشح الحزب الوطني المعارض، رئيساً للبلاد.

وقال المستشار كارلوس كاردونا، عقب اجتماع لجنة الانتخابات، إن "مستشاري المجلس الوطني للانتخابات يعلنون انتخاب المواطن نصري خوان عصفورة زبلح رئيساً دستورياً لجمهورية هندوراس، لفترة مدتها أربع سنوات، تبدأ في 27 يناير / كانون الثاني 2026 وتنتهي في 27 يناير / كانون الثاني 2030".

وعقب إعلان النتائج، رحبت الولايات المتحدة بفوز عصفورة، معتبرة أن ذلك سيساعد على وقف الهجرة غير الشرعية، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان، "نتطلع للعمل مع إدارته القادمة لتعزيز تعاوننا الثنائي والإقليمي في مجال الأمن، وإنهاء الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وتقوية الروابط الاقتصادية بين بلدينا".