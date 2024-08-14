فلسطينيون يخوضون اشتباكات "عنيفة" ضد الجيش الإسرائيلي بالضفة

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الاسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، خلال محاولة الجيش اقتحام منطقتي "طوباس وطمون" شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "باشرت قوات الأمن عملية لإحباط الأنشطة الإرهابية في قريتي طوباس وطمون في منطقة الأغوار. حتى الآن قضت القوات على مخرب واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات. كما اعتقلت القوات عددا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية".

بدورها أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط إصابات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، حيث حاصرت منزلا و قصفته بالقذائف وشنت غارات جوية بالطيران المسير.

ودارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة طوباس.

وقالت كتائب القسام في طوباس، في بيان، إن "مجاهديها برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس"، فيما أعلنت سرايا القدس - كتيبة طوباس أن "مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بالمدينة ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بالرصاص"، كما ذكرت سرايا القدس في بيان ثان أن "مقاتليها يشتبكون مع قوات الاحتلال المقتحمة في محور السنافر وجامع الشهيد".

بدورها قالت كتائب شهداء الأقصى-طوباس، إنها "تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو المقتحمة لمدينة طوباس".

واستهدف المسلحون الفلسطينيون بعبوات ناسفة آليات عسكرية إسرائيلية، وأظهرت مشاهد مصورة، لحظة سحب القوات الإسرائيلية لآلية معطوبة بعد استهدافها بعبوة.

في غضون ذلك، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية تجاه بلدة طمون بمدينة طوباس بالضفة الغربية، في وقت ذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية أن طائرات هليكوبتر مروحية نقلت إصابات لجنود إسرائيليين في طوباس.