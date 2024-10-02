"فلاي دبي" تلغي رحلاتها الجوية مع دول بينها العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم الأربعاء، أنها ألغت رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية.

وكانت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة بالصراع.

وألغت شركة خطوط إيجة الجوية اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن وإلى تل أبيب حتى السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

فيما علَقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر، كذلك ألغت إير بالتيك (طيران البلطيق) في لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، في حين علقت مجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم في 30 سبتمبر/أيلول رحلاتها من باريس إلى تل أبيب ومن باريس إلى بيروت حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت كيه.إل.إم جميع الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.