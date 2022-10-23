فقد أثره عند الحدود الإيرانية.. "اختفاء" الاسباني "الماشي" لحضور مونديال قطر

شفق نيوز/ ذكرت تقارير اسبانية وانكليزية، يوم الاحد، ان الرياضي الاسباني سانتياغو سانشيز الذي كان يقطع المسافة من اسبانيا الى قطر سيرا على الأقدام لمشاهدة مونديال كرة القدم، شوهد للمرة الاخيرة في اقليم كوردستان على ان يعبر الى ايران، اختفى منذ عدة أيام.

ونقلت صحيفة "آل موندو" الإسبانية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن ميغيل بيرغادو، احد اصدقاء سانشيز، قوله انه تحدث اليه اخر مرة قبل اسبوعين، وهناك مخاوف متزايدة حول سلامة الرجل البالغ من العمر 40 عاماً.

وأضاف بيرغادو ان المرة الاخيرة التي تحدث فيها مع سانشيز كانت في الأول من تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، مشيرا الى انه ارسل اليه موقعه وكان يظهر أنه في اقليم كوردستان، على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع إيران التي يفترض ان يعبر اليها في طريقه إلى قطر عبر البحر لاحقا.

وأعرب بيرغادو عن مخاوفه من أن تكون السلطات الايرانية اعتقلته في ظل الاضطرابات السياسية الجارية هناك، لأنه أجنبي.

ونقلت صحيفة "ميترو" البريطانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن السفارة الاسبانية في طهران ان البعض قد اعتقلوا في إيران بسبب التقاطهم صوراً للتظاهرات في ايران.

وكان سانشيز قرر العدول عن العبور من العراق الى السعودية في طريقه الى قطر، واختار العبور بدلا من ذلك الى ايران ثم بحرا الى قطر.

وذكرت "ميترو" ان الصورة الاخيرة التي نشرها على حسابه على "انستغرام" في الأول من تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، كتب تحتها "القرية الاخيرة في شمال العراق"، مضيفا ان "هناك جبل يفصل بيني وبين إيران التي هي الدولة التالية التي سأدخلها قبل الوصول الى قطر".

وتحدث سانشيز ان الأطفال في اقليم كوردستان علموا بشأن رحلته وخرجوا للعب كرة القدم معه.

وكان فيديو لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أظهر الرجل الاسباني وهو يسير في شوارع مدينة السليمانية ويجر خلفه عربة صغيرة وعليها علم إسبانيا.

وكان سانشيز قد بدأ رحلته سيرا على الأقدام منذ 10 شهور، وصولا الى اقليم كوردستان، على امل الوصول الى قطر لمشاهدة مباريات المنتخب الإسباني لكرة القدم في الدوحة.

وكتب سانشيز أن الأمر لا يتعلق بالسبعة آلاف كيلومتر من مدريد الى قطر، وإنما بالناس الذين يلتقي بهم وقصصهم.