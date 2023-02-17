فقدت زوجها ووالدتها.. عروس تفجع في يوم زفافها

شفق نيوز / لقي عريس ووالدة العروس (حماته) مصرعهما في مدينة السنبلاوين بمصر، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين إثر سقوط سيارة في المياه.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن "عناصر من الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ لفحصه، وتبين أنه أثناء موكب زفاف اصطدمت سيارة (ميكروباص) بعمود إنارة وسقطت في مياه ترعة البوهية".

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع محمد سليمان (26 عاما) "العريس" ووالدة العروس نبيلة إبراهيم (39 عاما) وكذلك إصابة 4 أشخاص آخرين.

وكان محمد في طريقه إلى شراء الشبكة برفقه عروسه ومجموعة من الأهالي، إلا أن القدر لم يسعفهم.

ووسط حالة من الحزن الشديد، شيع الأهالي بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية بمصر، جنازتي العريس وأم العروس بمشاهد مؤلمة للجميع.