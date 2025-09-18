فقدان 61 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ليبيا

شفق نيوز- متابعة

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقدان أثر 61 مهاجراً غير نظامي إثر انقلاب قارب قبالة الساحل الشرقي لليبيا.

وقالت المفوضية في بيان عبر منصة "إكس"، إن "حادثاً مأسوياً ثانياً وقع قبالة سواحل طبرق، وكان القارب يقل 74 شخصاً، لم ينج منهم سوى 13، فيما اعتبر البقية في عداد المفقودين".

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من مصرع 50 مهاجراً سودانياً وإنقاذ 24 آخرين، جراء غرق قارب قبالة طبرق الأحد الماضي، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وغالباً ما تشهد السواحل الليبية، لاسيما في فصل الصيف، كوارث غرق لقوارب تقل مهاجرين غير نظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا.