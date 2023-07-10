فقدان 200 مهاجر في الأطلسي.. طائرة بحث إسبانية تتحرى المأساة

شفق نيوز / أعلن خفر السواحل الإسباني، يوم الاثنين، إرسال طائرة للبحث عن 200 مهاجر كانوا على متن زورق فقد في المحيط الأطلسي بعد أن أبحروا من سواحل السنغال.

وذكر جهاز الإغاثة البحرية الإسباني "سالفامنتو ماريتيمو"، أن "طائرة إنقاذ من جزر الكناري جرى إرسالها للبحث عن الزورق الذي أبحر من السنغال وعلى متنه 200 شخص".

كما ذكر المسعفون الإسبان أنهم أبلغوا السفن التجارية في المنطقة بالحادثة. وبحسب منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو / حزيران الماضي.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو في رسالة صوتية" "أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدة".

وفقد زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالى 120 شخصا، وفق المنظمة، التي أكدت: "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ أرواحهم، إنهم في البحر منذ أيام لكنها مراكب خشبية" قادرة على المقاومة".