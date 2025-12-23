فقدان طائرة ليبية في تركيا.. ومعلومات أولية تشير إلى أنها تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة

شفق نيوز- متابعة

أفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة تقلّ رئيس الأركان التابع للمجلس الرئاسي الليبي، الفريق محمد الحداد، فوق العاصمة التركية أنقرة.

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات التركية شرعت بحملة بحث عن الطائرة بعد فقدان الاتصال بها.

بدوره قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن "الاتصال انقطع مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي و4 آخرين".

بموازاة ذلك، قالت وسائل إعلام ليبية، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة شكّل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادثة.

وكان الحدّاد، وصل العاصمة التركية أنقرة، بعد أقل من 24 ساعة من موافقة البرلمان التركي على التمديد للوجود العسكري في ليبيا لمدة عامين.