فقدان طائرة ركاب روسية تقل 50 شخصا

شفق نيوز- موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، يوم الخميس، بأن سلطات الملاحة الجوية، فقدت الاتصال بطائرة ركاب مدنية في منطقة آمور الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن الطائرة، وهي من طراز "إيه إن-24" كانت تقل نحو 50 شخصا على متنها، ولم يُعرف بعد مصيرها أو موقعها الدقيق.

وأشارت الوكالة، إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع أثناء تحليقها في المجال الجوي لمنطقة آمور، من دون أن تتضح حتى الآن أسباب فقدان الاتصال أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

وتجري فرق الإنقاذ والسلطات المعنية عمليات بحث مكثفة، بمشاركة وحدات من وزارة الطوارئ الروسية، لتحديد موقع الطائرة والتأكد من سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وتُعد طائرات "إيه إن-24" من الطرازات السوفييتية القديمة، وتُستخدم في النقل الداخلي والإقليمي داخل روسيا وبعض دول آسيا الوسطى.

ولم تُصدر وزارة النقل الروسية أو السلطات الفيدرالية للطيران المدني أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الحادث.