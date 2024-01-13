فقدان جنديين أمريكيين قبالة سواحل الصومال

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت، فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصومال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء قيامهما بعمليات قبالة سواحل الصومال، وعمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان وجود البحارة المفقودين".

ويأتي فقدان عنصري البحرية الأمريكية تزامنا مع التصعيد الجاري في البحر الأحمر، ولا سيما بعد شن الولايات المتحدة غارات على مواقع الحوثيين في اليمن.