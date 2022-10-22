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فقدان أثر طائرة على متنها 5 ألمان انطلقت من المكسيك إلى كوستاريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-22T09:24:58+0000
فقدان أثر طائرة على متنها 5 ألمان انطلقت من المكسيك إلى كوستاريكا

شفق نيوز / أعلن وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس، عن فقدان طائرة صغير أقلعت من المكسيك وعلى متنها 5 ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا، أمس الجمعة.

وذكر توريس: "تلقينا إنذارا يتعلق باختفاء طائرة..رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد"، مشيراً إلى أن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية على متن الطائرة".

وأضاف أن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي" لتحديد موقعها".

وأكد أن الطائرة فقدت عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (الجمعة - 00:00 بتوقيت غرينيتش/ السبت)، مؤكداً "تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب الليل و"سوء الأحوال الجوية"، وجرى استئنافها اليوم السبت".

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