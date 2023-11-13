فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي في غزة

شفق نيوز/ كشفت زوجة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يوم الإثنين، عن انقطاع الاتصال مع ابنهما الذي يقاتل داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة.

وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".

ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.