أفغانستان.. 40 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قرب مدرسة

شفق نيوز/ قالت وزارة الداخلية الأفغانية السبت إن انفجارا وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول أدى إلى مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

ويتزامن الانفجار مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين في أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وأفاد مسؤول في وزارة الداخلية الافغانية السبت بارتفاع عدد القتلى في انفجار بالعاصمة كابول إلى 40 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 52 آخرين بينهم طلبة.

وكان المتحدث باسم الوزارة طارق عريان قد قال للصحافيين سابقا "للأسف، تم إجلاء 25 شهيدا و52 جريحا من المكان إلى المستشفيات".

ووقع الانفجار في منطقة داشت برشي في غرب كابول بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار.