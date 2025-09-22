أفغانستان.. مقتل وإصابة 36 شخصاً بسبب خلاف "مذهبي"

شفق نيوز- كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الاثنين، مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين بهجوم مسلح على مسجد في بلدة محمد كيشا بولاية باميان الأفغانية، إثر خلاف مذهبي.

وذكرت وكالة أنباء "جمهور" الأفغانية، أن الهجوم حصل أثناء صلاة العشاء ليلة أمس الأحد، عندما اقتحم مسلحون المسجد وأطلقوا النار على المصلين من المذهب الحنفي.

ونقلت عن مصادر محلية، تأكيدها مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 30 آخرين في الهجوم، مشيرة إلى أن المكتب الصحفي لحاكم المنطقة، في تعليقه على الحادث، أشار إلى "عداء شخصي" كسبب وراء الحادث، وذكر أن "عشرة أشخاص فقط أصيبوا".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها اشتباكات بين أتباع مدرستين فقهيتين في المنطقة، وقد سبق أن وردت أنباء عن "توترات بين سكان بلدتي محمد كيشا، موطن المسلمين الحنفيين، وجالميش، حيث غالبية السكان من المسلمين السلفيين، بحسب سكان محليين.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "بلدة جالميش أصبحت مركز تجنيد لعناصر تنظيم داعش في السنوات الأخيرة، وانضم عدد من شباب المنطقة إلى صفوفه".