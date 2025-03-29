أفغانستان.. "طالبان" تفرج عن الأمريكية "فاي هول"

شفق نيوز/ أفرجت سلطات طالبان في أفغانستان، يوم السبت، عن الأمريكية فاي هول، التي كانت قد أوقفت في وقت سابق من هذا العام برفقة بريطانيين اثنين ومترجم أفغاني، وفق ما أعلنه المبعوث الأمريكي السابق إلى كابول، زلماي خليل زاد.

وكتب خليل زاد عبر حسابه على منصة "إكس": "أفرجت طالبان للتو عن المواطنة الأمريكية فاي هول، وهي الآن في حماية أصدقائنا القطريين في كابول، وستكون قريبًا في طريقها إلى الوطن" وفق تعبيره.

والخميس الماضي، أفرجت حركة طالبان الأفغانية، عن مواطن أمريكي كان محتجزاً في أفغانستان لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابول.

وأضاف المصدر أن جورج جليزمان، الذي احتُجز، العام 2022، أثناء زيارته إلى كابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية، اليوم، متجهاً إلى قطر.

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يسافر جليزمان وبولر إلى الولايات المتحدة.