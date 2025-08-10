أفغانستان.. طالبان تفتح تحقيقاً في تهديدات بالقتل ضد موظفات أمميات

شفق نيوز- كابول

كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان، يوم الأحد، عن وجود تحقيق تجريه حركة طالبان في تهديدات بالقتل ضد عشرات النساء الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة.

ووفقاً للتقرير صادر عن البعثة، فإن عشرات الموظفات المحليات تعرضن في أيار/ مايو الماضي، لتهديدات قتل مباشرة أطلقها أفراد مجهولون على صلة بعملهن مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما)، وهيئات وبرامج وصناديق أخرى تابعة للأمم المتحدة، مؤكداً اتخاذ إجراءات مؤقتة لضمان سلامتهن.

وأشار التقرير إلى أن "طالبان أبلغت بعثة الأمم المتحدة بأن عناصرها ليسوا مسؤولين عن تلك التهديدات"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية تباشر تحقيقًا في الأمر".

وكانت طالبان قد منعت النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، ثم مددت الحظر ليشمل الأمم المتحدة بعد ستة أشهر.