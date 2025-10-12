أفغانستان تنفذ ضربات انتقامية ضد مواقع باكستانية على طول خط دوراند

شفق نيوز- كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم الأحد، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.

ووفقًا للوزارة، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند".

وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل، وكانت ناجحة".

كما حذرت الوزارة من أنه "في حال انتهاك باكستان للمجال الجوي الأفغاني مرة أخرى، فإن القوات المسلحة للبلاد سترد بحزم لحماية حدودها".

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت أمس السبت، بدء ضربات انتقامية ضد قواعد عسكرية باكستانية على طول الحدود الشرقية والجنوبية لأفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام، أمس الأول الجمعة، بأن طائرة باكستانية مسيرة، هاجمت يوم الخميس، سيارة دفع رباعي مدرعة في كابول تقل زعيم حركة "طالبان" الباكستانية نور والي محسود، و خلفائه المحتملين، علاوة على ذلك، شنت القوات الجوية الباكستانية غارات على ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان.